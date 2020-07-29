В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»
Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.
«29 июля на Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки четвертого серийного малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт», — говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев и мэр города Александр Жорник вручили специалистам завода грамоты и благодарственные письма.
«Павловск» является частью проекта малых ракетных кораблей 22800 «Каракурт». В 2019 году на судозаводе были заложены три корабля этого проекта: «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск».