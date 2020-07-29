В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»

По контракту между Министерством обороны и Амурским судостроительным заводом Комсомольска-на-Амуре должны передать заказчику все четыре судна к 2026 года.

МРК проекта 22800 оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК». Водоизмещение составляет 800 т, они могут развивать скорость до 30 узлов.



