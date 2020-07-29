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В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»

Церемония закладки четвертого серийного малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт»
Церемония закладки четвертого серийного малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» (Фото: kmscity.ru)

Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.

«29 июля на Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки четвертого серийного малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев и мэр города Александр Жорник вручили специалистам завода грамоты и благодарственные письма.

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«Павловск» является частью проекта малых ракетных кораблей 22800 «Каракурт». В 2019 году на судозаводе были заложены три корабля этого проекта: «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск».

По контракту между Министерством обороны и Амурским судостроительным заводом Комсомольска-на-Амуре должны передать заказчику все четыре судна к 2026 года.

МРК проекта 22800 оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК». Водоизмещение составляет 800 т, они могут развивать скорость до 30 узлов.


 

Теги: Комсомольск-на-Амуре, Малый ракетный корабль, Минобороны
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