ВМФ России усилят «Удомля» и «Ржев» с «Калибрами»

ВМФ России усилят «Удомля» и «Ржев» с «Калибрами»

Для вооружения Тихоокеанского флота 1 июля будут заложены малые ракетные корабли (МРК) «Удомля» и «Ржев». Их предполагается оснастить крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

В пресс-службе отметили, что МРК проекта 22800 будут строиться на Амурском судостроительном заводе. МРК проекта разработали в ЦМКБ «Алмаз». Помимо «Удомли» и «Ржева» строятся еще десять кораблей. Сейчас Балтийский флот получил первый МРК серии — «Мытищи».

Малые ракетные корабли проекта 22800 оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК». Водоизмещение составляет 800 т, они могут развивать скорость до 30 узлов.