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В США девятилетняя девочка умерла от коронавируса во сне

Фото: Bryan Thomas / Getty Images
Фото: Bryan Thomas / Getty Images

В американском штате Флорида умерла от коронавируса девятилетняя девочка, она стала самой молодой жертвой вируса в штате. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Школьница Кимора Линум умерла 18 июля в округе Патнам. По словам представителя семьи, у девочки поднялась температура и мать отвезла ее в больницу, позднее ребенка отправили домой, где она скончалась. До этого у Линум не было особых проблем со здоровьем.

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Фото: Nariman El-Mofty / AP

Семья девочки не знает, где она могла заразиться. Представитель семьи рассказал, что она выглядела здоровой и провела лето дома. По данным депздрава штата, ребенок не имел контактов с кем-либо, у кого был обнаружен COVID-19. Кимора Линум стала пятой жертвой коронавируса во Флориде среди детей.

По данным местного телеканала WCJB, девочка почувствовала себя плохо 11 июля. Позднее ее отвезли в больницу, где у нее взяли анализ мочи и измерили температуру. Врачи диагностировали у школьницы инфекцию мочевыводящих путей и отпустили домой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, коронавирус, девочка
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