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Политика ,  
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Россия и США обсудили безопасность в космосе

Делегации России и США на протяжении 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе, в том числе снижению рисков и недоразумений. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

«На этой встрече стороны обменялись мнениями относительно существующих и будущих угроз в космосе, о политическом курсе, стратегиях и доктрине, обсудили перспективную повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе», — отмечается в сообщении американского ведомства.

В Госдепартаменте добавили, что российская и американская делегации выразили заинтересованность в продолжении диалога и налаживании связей. Это должно снизить риск недопонимания, помочь предотвращать относящиеся к космосу инциденты, а также не допускать непреднамеренной эскалации напряжения.

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Как говорится в сообщении Госдепартамента, прошедшие переговоры стали первым российско-американским диалогом по космосу за семь лет.

Ранее помощник госсекретаря США Кристофер Фордна заявил, что на переговорах в Вене стороны обсудят создание канала связи для предотвращения конфликтов в космосе. Он назвал активность России в космическом пространстве «странной и опасной». Поэтому, по словам Фордна, нужно, чтобы у американских и российских операторов была возможность связаться друг с другом, если возникнут проблемы и произойдет недопонимание.

Теги: США, Россия, космос, Госдепартамент США
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