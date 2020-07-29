Россия и США обсудили безопасность в космосе

Делегации России и США на протяжении 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе, в том числе снижению рисков и недоразумений. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

«На этой встрече стороны обменялись мнениями относительно существующих и будущих угроз в космосе, о политическом курсе, стратегиях и доктрине, обсудили перспективную повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе», — отмечается в сообщении американского ведомства.

В Госдепартаменте добавили, что российская и американская делегации выразили заинтересованность в продолжении диалога и налаживании связей. Это должно снизить риск недопонимания, помочь предотвращать относящиеся к космосу инциденты, а также не допускать непреднамеренной эскалации напряжения.

Как говорится в сообщении Госдепартамента, прошедшие переговоры стали первым российско-американским диалогом по космосу за семь лет.