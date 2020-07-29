Трамп допустил возможность поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность поставок американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в другие страны. Об этом он заявил на пресс-конференции, видеозапись размещена в Twitter Белого дома.

«Возможно, мы будем поставлять большие количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких», — сказал Трамп.

По его словам, когда в США появится вакцина, она быстро распространится по всей стране. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты будут готовы произвести 100 млн доз, как только вакцина получит все необходимые разрешения, а вскоре после этого в стране смогут выпустить 500 млн доз.

В США с 27 июля начался третий, финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек. По данным агентства Associated Press, это крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.