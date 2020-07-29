В Госдуме оценили идею убирать из общих залов библиотек книги 18+

Решение размещать в отдельном зале современные литературные произведения с маркировкой «18+» оправдано, а маркировать классическую литературу не нужно. Об этом в разговоре с РБК заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Ранее Министерство культуры России подготовило приказ, согласно которому все библиотеки при формировании фондов должны будут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Согласно приказу, библиотеки должны будут хранить книги с маркировкой «18+» отдельно от других изданий таким образом, чтобы они не были в свободном доступе для несовершеннолетних.

«Мы рассматривали на комитете маркировку книг и пришли к выводу, что многие книги, в том числе классика, под нее подпадают. Например, «Поднятую целину» нельзя читать до 18 лет, да и «Войну и мир», в общем-то. Мы предлагали снять маркировку с классической литературы. Запрещая что-то читать, мы отнимаем у ребенка интерес к классике. Если он не прочитал эту книгу, когда у него возник интерес, то он ее уже и не прочитает», — сказала Германова.

В свою очередь член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение, что новые правила Минкульта необходимы. «Это некоторая нормализация существующей практики», — отметил он.