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В Госдуме оценили идею убирать из общих залов библиотек книги 18+

Решение размещать в отдельном зале современные литературные произведения с маркировкой «18+» оправдано, а маркировать классическую литературу не нужно. Об этом в разговоре с РБК заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Ранее Министерство культуры России подготовило приказ, согласно которому все библиотеки при формировании фондов должны будут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Согласно приказу, библиотеки должны будут хранить книги с маркировкой «18+» отдельно от других изданий таким образом, чтобы они не были в свободном доступе для несовершеннолетних.

«Мы рассматривали на комитете маркировку книг и пришли к выводу, что многие книги, в том числе классика, под нее подпадают. Например, «Поднятую целину» нельзя читать до 18 лет, да и «Войну и мир», в общем-то. Мы предлагали снять маркировку с классической литературы. Запрещая что-то читать, мы отнимаем у ребенка интерес к классике. Если он не прочитал эту книгу, когда у него возник интерес, то он ее уже и не прочитает», — сказала Германова.

Российские библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой «18+»
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В свою очередь член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение, что новые правила Минкульта необходимы. «Это некоторая нормализация существующей практики», — отметил он.

«Ряд вещей, которые выяснились в ходе нашего парламентского разбирательства, заставляли как минимум широко открывать глаза. В Подмосковье, например, были оштрафованы несколько библиотек за то, что у них эта литература хранилась на расстоянии менее 100 м от остальной. <...> Можно себе представить районную библиотеку, потом 100-метровый промежуток, такое футбольное поле — и там стоит этот вожделенный плод», — объяснил он.

По его словам, новые правила Минкульта позволяют понять, как можно в рамках одной библиотеки хранить и ту, и другую литературу.

Также Шолохов отметил, что некоторые жестокие сцены в книгах могут вызывать сопереживание, понимание того, как поступать нельзя, могут способствовать развитию личности. «Мы теперь не должны говорить об ужасах войны, о концлагерях, о том, как поступали с партизанами? Но такие произведения воспитывают человека, который понимает, что такое война», — сказал он.

Теги: маркировка, книги, библиотека, новости
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