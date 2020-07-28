СМИ сообщили об ограблении отделения Сбербанка в Петербурге на 1 млн руб.

В Санкт-Петербурге неизвестный обокрал отделение Сбербанка на Васильевском острове. О происшествии РБК сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По словам представителя главка, сумма похищенного устанавливается, нападавший не задержан.

Сумму похищенного в Сбербанке не назвали. В компании пояснили РБК, что не будут комментировать подробности происшествия в интересах следствия.

Однако 78.ru, ссылаясь на ГУ МВД Петербурга, пишет, что мужчина похитил 1 млн руб.

По данным «Фонтанки», нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет.