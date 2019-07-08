На юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление

Неизвестные обстреляли машину из травматического оружия на Марксистской улице в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По словам представителя управления, стрельба произошла около 16:00 час. После этого нападавшие похитили у водителя автомобиля 1 тыс. руб., вещи и документы, а затем скрылись с места преступления на машине. Как передавал ТАСС, водителю угрожали расправой.

В городе введен план «Перехват», добавили в МВД. По факту случившегося начали проверку.

В начале апреля в Москве на Устьинской набережной произошло схожее нападение. Тогда несколько человек на Mercedes несколько раз выстрелили в водителя Renault из пневматического оружия и забрали у него сумку. Мужчина получил ранение.