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В Петербурге вооруженный мужчина ограбил банк на 4 млн руб.

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 16:40. В банк, расположенный в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал мужчина в медицинской маске. Он один раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая сотруднику банка, похитил около 4 млн руб. Грабителю удалось скрыться.

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«Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», в результате ограбления никто не пострадал.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что речь идет об отделении Совкомбанка. РБК направил запрос в Совкомбанк.

Теги: Санкт-Петербург, ограбление, банк, новости
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