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Общество ,  
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Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной торговой комиссии США (FTC).

В 2015 году выяснилось, что концерн Volkswagen (им владеет Porsche) выпустил дизельные автомобили с программным обеспечением, которое при тестировании занижало реальные показатели выбросов вредных веществ.

В июне 2018 года суд признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением в 2007–2015 годах и оштрафовал компанию на €1 млрд. Позже компания согласилась заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта».

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Фото: Uli Deck / Global Look Press

Как сообщает Федеральная торговая комиссия США, более 86% владельцев машин Volkswagen решили, что хотят вернуть купленный автомобиль производителю или расторгнуть договор долгосрочной аренды. Они отказались ждать исправления дефектов своих транспортных средств.

Компания согласилась отремонтировать или выкупить у владельцев машин марки Volkswagen более 550 тыс. автомобилей.

В мае 2020 года суд в Германии признал право владельцев автомобилей концерна, которые пострадали от «дизельгейта», потребовать компенсации у Volkswagen. Один из клиентов компании, который купил Volkswagen Sharan, думал, что приобрел экологичный автомобиль, но позже выяснилось, что это не так. По решению немецкого суда в Кобленце Volkswagen обязан выплатить клиенту €25,6 тыс. плюс проценты. Тогда же суд признал, что все пострадавшие владельцы автомобилей могут вернуть Volkswagen свои машины и рассчитывать на компенсацию.

В начале этого года Volkswagen за введение покупателей в заблуждение об уровне выброса вредных веществ также оштрафовали в Польше. Управление защиты конкуренции и потребителей страны выписало компании штраф в размере 120 млн злотых, или около $29 млн.

Теги: Volkswagen, США, Автомобили
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