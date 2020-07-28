Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной торговой комиссии США (FTC).

В 2015 году выяснилось, что концерн Volkswagen (им владеет Porsche) выпустил дизельные автомобили с программным обеспечением, которое при тестировании занижало реальные показатели выбросов вредных веществ.

В июне 2018 года суд признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением в 2007–2015 годах и оштрафовал компанию на €1 млрд. Позже компания согласилась заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта».

Как сообщает Федеральная торговая комиссия США, более 86% владельцев машин Volkswagen решили, что хотят вернуть купленный автомобиль производителю или расторгнуть договор долгосрочной аренды. Они отказались ждать исправления дефектов своих транспортных средств.