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Суд обязал Volkswagen выплатить компенсации пострадавшим от «дизельгейта»

Суд постановил выплатить пострадавшему в рамках «дизельного скандала» клиенту Volkswagen €25,6 тыс. с процентами и признал, что на компенсацию имеют право все автовладельцы, купившие машину с дизельным двигателем
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Суд в Германии признал право владельцев автомобилей с дизельными двигателями, пострадавших в рамках так называемого «дизельгейта», потребовать компенсации у Volkswagen. Об этом со ссылкой на постановление Федеральной судебной палаты Германии сообщает Deutsche Welle.

Суд подтвердил решение земельного суда в Кобленце по делу одного из пострадавших владельцев, который купил Volkswagen Sharan. Клиент был убежден, что покупает экологичный автомобиль, но позже в ходе проверки это не подтвердилось. По решению суда Volkswagen обязан выплатить клиенту €25,6 тыс. плюс проценты.

В то же время суд признал, что все пострадавшие владельцы автомобилей могут вернуть Volkswagen свои машины и рассчитывать на компенсацию. Ее размер будет определяться с учетом пробега автомобиля. Сейчас в немецких судах на рассмотрении находится 60 тыс. подобных исков.

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В июне 2018 года суд признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением в 2007–2015 годах. Оказалось, что сотрудники компании, чтобы обойти экологические тесты в США, устанавливали на дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ. За это суд оштрафовал компанию на €1 млрд. Позже концерн согласился заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта».

В начале этого года Volkswagen за введение покупателей в заблуждение об уровне выброса вредных веществ оштрафовали уже в Польше. Управление защиты конкуренции и потребителей страны выписало компании штраф в размере 120 млн злотых, или около $29 млн, сообщало «Радио Польша».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Volkswagen, «дизельгейт», Германия
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