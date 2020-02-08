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США прекратили расследование против Ford, Honda, BMW и Volkswagen

Минюст США ранее заподозрил эти компании в нарушениях при заключении соглашения с Калифорнией о нормах выбросов продуктов сгорания в атмосферу
Ford F $8,12 -1,81% Купить
Фото: Uli Deck / Global Look Press

Министерство юстиции США уведомило четыре автомобильные компании о прекращении расследования о нарушении антимонопольного законодательства. По данным Reuters, подозрения в сговоре сняты с компаний Ford Motor, BMW, Honda Motor и Volkswagen.

Эти производители в июле прошлого года заключили отдельное соглашение с властями штата Калифорния касательно выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Это вызвало недовольство в Вашингтоне. В Калифорнии нормы отличаются от правил, которые действуют на остальной территории страны, и Белый дом решил, что при заключении отдельного договора четыре компании нарушили закон о конкуренции.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что обвинения Минюста были позором администрации Дональда Трампа, поскольку из-за них другие производители автомобилей не желали соглашаться на более жесткие нормы выхлопов, действующие в его штате. «Это настоящая победа тех, кто выступает за верховенство права и чистый воздух», — прокомментировал решение министерства Ньюсом.

Как пишет Reuters, американское Агентство по охране окружающей среды действия калифорнийских властей называло «пиар-ходом, который в действительности никак не улучшит жизнь американцев».

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При предыдущем президенте Бараке Обаме власти США приняли программу, согласно которой выброс продуктов сгорания в атмосферу ежегодно должен был сокращаться на 5%. Администрация Трампа изначально планировала заморозить выполнение этого правила, однако затем решила, что с 2021 по 2026 год нормы выбросов будут уменьшаться на 1,5%.

В июне 2018 года суд признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением в 2007–2015 годах. Сотрудники компании устанавливали на дизельные автомобили ПО, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ, чтобы обойти экологические тесты в США. За это суд оштрафовал компанию на €1 млрд. Позднее концерн согласился заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта».

Автор: Артем Филипенок
Теги: экология
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