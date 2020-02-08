США прекратили расследование против Ford, Honda, BMW и Volkswagen

Минюст США ранее заподозрил эти компании в нарушениях при заключении соглашения с Калифорнией о нормах выбросов продуктов сгорания в атмосферу

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Министерство юстиции США уведомило четыре автомобильные компании о прекращении расследования о нарушении антимонопольного законодательства. По данным Reuters, подозрения в сговоре сняты с компаний Ford Motor, BMW, Honda Motor и Volkswagen.

Эти производители в июле прошлого года заключили отдельное соглашение с властями штата Калифорния касательно выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Это вызвало недовольство в Вашингтоне. В Калифорнии нормы отличаются от правил, которые действуют на остальной территории страны, и Белый дом решил, что при заключении отдельного договора четыре компании нарушили закон о конкуренции.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что обвинения Минюста были позором администрации Дональда Трампа, поскольку из-за них другие производители автомобилей не желали соглашаться на более жесткие нормы выхлопов, действующие в его штате. «Это настоящая победа тех, кто выступает за верховенство права и чистый воздух», — прокомментировал решение министерства Ньюсом.

Как пишет Reuters, американское Агентство по охране окружающей среды действия калифорнийских властей называло «пиар-ходом, который в действительности никак не улучшит жизнь американцев».