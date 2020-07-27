Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата российким истребителем американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон» над Черным морем.

Видеозапись велась из кабины пилота российского Су-27, который сопровождал американский самолет-разведчик. На видео можно разглядеть надпись Navi на корпусе самолета.

Видео

Ранее в пресс-службе Национального центра управления обороной России сообщили РБК, что 27 июля российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к границам России воздушную цель. На ее перехват был послан истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Цель опознали как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

Отмечается, что нарушения государственных границ России американским самолетом допущено не было.