Хуснуллин поддержал идею подвести железную дорогу к аэропорту Симферополя

Аэропорт Симферополя (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал проект строительства железнодорожной ветки до аэропорта Симферополя. Об этом сообщил сам чиновник журналистам, передает ТАСС.

«Сегодня с Сергеем Валерьевичем (Аксенов, глава Крыма. — РБК) еще один вопрос обсудили — возможность захода железной дороги в аэропорт. Считаем, что дорогу надо подводить к аэропорту», — заявил Хуснуллин во время рабочей поездки в Крым.

Единственный аэропорт региона, который принимает гражданские рейсы, расположен в Симферополе. Он расположен в 10 км от железнодорожного вокзала Симферополя и в 3 км от железнодорожной ветки Севастополь — Джанкой.

Вице-премьер также сообщил, что они обменялись мнениями насчет того, как эффективно использовать железную дорогу на участке между Симферополем и Севастополем, чтобы пригородные электрички стали ходить чаще.