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Хуснуллин поддержал идею подвести железную дорогу к аэропорту Симферополя

Аэропорт Симферополя
Аэропорт Симферополя (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал проект строительства железнодорожной ветки до аэропорта Симферополя. Об этом сообщил сам чиновник журналистам, передает ТАСС.

«Сегодня с Сергеем Валерьевичем (Аксенов, глава Крыма. — РБК) еще один вопрос обсудили — возможность захода железной дороги в аэропорт. Считаем, что дорогу надо подводить к аэропорту», — заявил Хуснуллин во время рабочей поездки в Крым.

Единственный аэропорт региона, который принимает гражданские рейсы, расположен в Симферополе. Он расположен в 10 км от железнодорожного вокзала Симферополя и в 3 км от железнодорожной ветки Севастополь — Джанкой.

Вице-премьер также сообщил, что они обменялись мнениями насчет того, как эффективно использовать железную дорогу на участке между Симферополем и Севастополем, чтобы пригородные электрички стали ходить чаще.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В октябре 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что местные власти рассматривают вариант запуска железнодорожного аэроэкспресса в международный аэропорт Симферополя вместо того, чтобы развивать гражданский сектор севастопольского аэропорта Бельбек. Он отметил, что до того, как начать привлекать инвестиции для развития гражданского сектора аэропорта Бельбек, необходимо оценить экономический эффект.

Развожаев сообщил, что запуск аэроэкспресса будет более целесообразным и экономически выгоднее, чем строительство еще одного гражданского аэропорта.

С 1991 года аэропорт Бельбек использовался ВВС Украины. С 2002 года он начал работать как международный аэропорт страны и принимал гражданские самолеты. С 2014 года, после присоединения Крыма к России, его стали использовать только как военный аэродром ВКС России.

В январе 2018 года правительство России разработало «дорожную карту» развития гражданского сектора аэропорта Бельбек. Согласно ей полноценная эксплуатация аэропорта в качестве гражданского должна начаться в 2020 году.

Теги: Крым, Правительство, аэропорт
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