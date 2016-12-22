СМИ узнали о сроках начала гражданской эксплуатации аэропорта Бельбек

Правительство России сформулировало «дорожную карту» развития гражданского сектора севастопольского аэропорта Бельбек, где в настоящее время базируется военная авиация, пишет «Коммерсантъ». Полноценная эксплуатация аэропорта в качестве гражданского должна начаться в 2020 году.

Данный вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в декабре 2017 года. Во встрече приняли участие представители Минтранса, Минфина, Минобороны, Минэкономразвития, Счетной палаты, а также главы Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По итогам совещания было поручено в ближайшее время утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и прочей необходимой инфраструктуры.

По словам источника газеты, близкого к Минобороны, до конца 2018 года ведомство должно построить новую ВПП и терминал.

В апреле 2017 года «Коммерсантъ» узнал о споре Дмитрия Козака с главой Севастополя из-за аэропорта Бельбек.​ Тогда издание сообщило, что программа по реконструкции гражданского сегмента аэропорта Бельбек может быть пересмотрена из-за проблем с поиском инвестора.