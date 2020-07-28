Более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом

Сергей Аксенов (Фото: glava.rk.gov.ru)

В администрации Ялты более 20 сотрудников заразились COVID-19. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит «Крыминформ».

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», — сказал Аксенов.

По данным «Крым 24», о первом заражении в ялтинской администрации стало известно 14 июля. Тогда в учреждении отменили все совещания, а остальных сотрудников попросили сдать тест на COVID-19.

Согласно последним данным, за время пандемии в Республике Крым и Севастополе было зарегистрировано 1445 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 человек. За последние сутки в регионе официально подтверждено 12 новых случаев.