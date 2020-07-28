Суд оштрафовал главу ФБК Жданова за неисполнение решения суда

Иван Жданов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В Москве мировой суд оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 100 тыс. руб. по ч. 2 ст. 315 УК России (злостное неисполнение решения суда). Об этом РБК сообщил адвокат Владимир Воронин.

«Мы получим на руки приговор, протокол судебного заседания и будем оспаривать решение суда, поскольку считаем его незаконным», — добавил Воронин.

Уголовное дело против Жданова возбудили в августе 2019 года. Согласно документу, он не исполнил предыдущее решение суда и не удалил из Сети ролик «Он вам не Димон», в котором сообщалось о связях бизнесмена Алишера Усманова с людьми якобы из окружения Дмитрия Медведева.

Усманов в апреле 2017 года подал иск к ФБК и Навальному с требованием удалить ролик и опровергнуть содержащиеся в нем сведения. В мае того же года суд удовлетворил иск Усманова и обязал Навального удалить из Сети ролик, а также опубликовать опровержение. В октябре 2017 года ФБК сообщал, что разместил опровержения и удалил материалы, где содержатся порочащие Усманова сведения.