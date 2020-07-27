СК опубликовал видео допроса подозреваемого в расчленении своей жены

Следственный комитет выложил ролик с задержанным мужчиной, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены в Санкт-Петербурге. Видеозапись с допроса опубликована на Youtube-канале ведомства.

На ролике видно, что подозреваемый сидит перед следователем между двумя полицейскими. «Мне сейчас очень тяжело, и мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке, и мне очень стыдно, и очень жаль за то, что я натворил», — говорит мужчина. Он также сообщает, что полностью признает свою вину и раскаивается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении жены.

В ночь на 27 июля у дома № 15/1 по проспекту Художников на севере Санкт-Петербурга было обнаружено женское тело без головы, рук и ног. Сотрудники СК и полиции задержали по подозрению в убийстве мужа убитой 1991 года рождения.