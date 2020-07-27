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СК опубликовал видео допроса подозреваемого в расчленении своей жены

Следственный комитет выложил ролик с задержанным мужчиной, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены в Санкт-Петербурге. Видеозапись с допроса опубликована на Youtube-канале ведомства.

На ролике видно, что подозреваемый сидит перед следователем между двумя полицейскими. «Мне сейчас очень тяжело, и мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке, и мне очень стыдно, и очень жаль за то, что я натворил», — говорит мужчина. Он также сообщает, что полностью признает свою вину и раскаивается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении жены.

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Фото: СК РФ

В ночь на 27 июля у дома № 15/1 по проспекту Художников на севере Санкт-Петербурга было обнаружено женское тело без головы, рук и ног. Сотрудники СК и полиции задержали по подозрению в убийстве мужа убитой 1991 года рождения.

По версии следствия, между супругами произошла ссора, во время которой мужчина взял топор и трижды ударил женщину 1996 года рождения по голове. Затем он отрубил ей голову и конечности, которые спрятал в чемодане. Туловище подозреваемый выбросил из окна квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По данным портала 78.ru, супруги собирались разводиться и жена хотела забрать у мужа ребенка.
 

Теги: Убийство, Следственный комитет, Санкт-Петербург
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