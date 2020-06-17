Роскачество сообщило об уязвимостях систем «умный дом»

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Объединение домашних устройств в систему «умный дом» связано с повышенным риском взлома, так как, если хакеры проникнут в одно из устройств, они по цепочке смогут получить доступ ко всем остальным. Об этом говорится на сайте Роскачества.

«Если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они с высокой вероятностью смогут захватить и все остальные устройства по цепочке», — отмечается в сообщении.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов уточнил, что в мире растет спрос на «умные» устройства, в то время как многие из них выпускаются фирмами, легкомысленно подходящими к информационной безопасности. Нередко и покупатели устройств не знают, как правильно их защитить.

«Сами пользователи, с одной стороны, рады «умному» чайнику, с другой — не привыкли, что для него нужно обновлять софт и ставить пароль, иначе рано или поздно хакеры включат его в ботнет, и «умный» чайник может начать кому-то на другом конце света майнить криптовалюту», — привел пример Куканов.