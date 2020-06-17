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Технологии и медиа ,  
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Роскачество сообщило об уязвимостях систем «умный дом»

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Объединение домашних устройств в систему «умный дом» связано с повышенным риском взлома, так как, если хакеры проникнут в одно из устройств, они по цепочке смогут получить доступ ко всем остальным. Об этом говорится на сайте Роскачества.

«Если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они с высокой вероятностью смогут захватить и все остальные устройства по цепочке», — отмечается в сообщении.

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Фото: pixabay.com

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов уточнил, что в мире растет спрос на «умные» устройства, в то время как многие из них выпускаются фирмами, легкомысленно подходящими к информационной безопасности. Нередко и покупатели устройств не знают, как правильно их защитить.

«Сами пользователи, с одной стороны, рады «умному» чайнику, с другой — не привыкли, что для него нужно обновлять софт и ставить пароль, иначе рано или поздно хакеры включат его в ботнет, и «умный» чайник может начать кому-то на другом конце света майнить криптовалюту», — привел пример Куканов.

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Фото: Vatican News

В то же время Роскачество отмечает, что случаи целенаправленного взлома «умного дома» пока единичны.

Однако специалисты организации рекомендуют перестраховаться и соблюдать некоторые правила безопасности. В том числе следует использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, поставить на компьютер и телефон антивирус, использовать маршрутизатор VPN для защиты Wi-Fi. Кроме того, нужно регулярно обновлять свои «умные» устройства.

Теги: Роскачество, хакеры, умный дом
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