Роскачество дало рекомендации по борьбе с детской игроманией

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Эксперты Роскачества рассказали о признаках игромании у детей и дали рекомендации по борьбе с зависимостью от онлайн-игр.

«Ребенок начинает все больше и больше времени проводить за игрой, из-за этого появляются серьезные проблемы с успеваемостью в школе, здоровьем, он начинает обманывать, у него портится настроение, утрачиваются другие интересы», — рассказал о признаках игромании врач психиатр-нарколог клиники Mental Health Center Дмитрий Фролов.

Чтобы предотвратить или побороть зависимость детей от компьютерных игр, специалисты посоветовали договориться с ребенком о том, сколько времени он может тратить на игры. Однако следует помнить, что более двух часов в день — первый шаг к развитию у детей игромании. Родителям также следует ограничить траты ребенка на игры.

Если у взрослых нет времени и возможности контролировать деятельность детей после уроков, то их следует отдать на различные секции и кружки, чтобы их энергия уходила в правильное русло.

В более серьезных случаях, когда данные советы не приносят результатов, родители могут обратиться к психологу.