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Власти Москвы назвали объемы финансовой помощи пострадавшим отраслям

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Московские компании, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получили поддержку из бюджета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В условиях закрытых границ правительство Москвы поддерживает экспортеров с помощью субсидий и грантов: к этому моменту выделено почти 280 млн руб. для 120 компаний столицы, ведущих внешнеторговую деятельность», — заявил руководитель департамента Алексей Фурсин. Он уточнил, что их получат, в том числе, представители сферы туризма, машиностроения, производства оборудования.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За финансовой поддержкой обратились организации из разных сфер. Туристическая фирма «Спектрум Трэвел» в апреле и мае получила из городской казны 1,245 млн руб. Это помогло ей оказать услуги потребителям из Саудовской Аравии на сумму $653,5 тыс.

Производитель лазеров для оборудования и промышленных установок «Лазер экспорт» получил финансовую помощь от Московского экспортного центра (МЭЦ) в размере 2,3 млн руб., что позволило закрыть расходы на аренду и зарплаты. Объемы поставок компании в пандемию сократились в 20 раз, остались разовые клиенты в Великобритании и Южной Америке.

Производитель приборов и оборудования пищевой промышленности «Аллюръ» получил из бюджета 754 тыс. руб. — с марта компания не совершала экспортных поставок, хотя в 2019 году активно продавала свою продукцию в Аргентину, Индонезию, Албанию, Танзанию, Мексику.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По данным аналитиков МЭЦ, самое серьезное сокращение поставок за рубеж среди московских компаний отмечается в отрасли электроники и электротехники — сокращение выручки составило 33% по сравнению с прошлым годом. На 32% меньше экспортных продаж совершили столичные производители машин и оборудования. Транспортных средств и комплектующих к ним было поставлено за рубеж на 21% меньше, чем в 2019 году.

По некоторым товарам зафиксировано практически полное падение продаж: это электроды для печей, мясные консервы, рис, полуобработанный палладий, бромиды натрия и калия.

В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе, направленном президенту Владимиру Путину, сообщил, что более 4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей России пострадали из-за коронавируса. Пандемия затронула до 67% малых, средних и крупных предприятий, а также ИП.
 

Теги: Москва, экономика, кризис, коронавирус
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