Власти Москвы назвали объемы финансовой помощи пострадавшим отраслям

Алексей Фурсин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Московские компании, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получили поддержку из бюджета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В условиях закрытых границ правительство Москвы поддерживает экспортеров с помощью субсидий и грантов: к этому моменту выделено почти 280 млн руб. для 120 компаний столицы, ведущих внешнеторговую деятельность», — заявил руководитель департамента Алексей Фурсин. Он уточнил, что их получат, в том числе, представители сферы туризма, машиностроения, производства оборудования.

За финансовой поддержкой обратились организации из разных сфер. Туристическая фирма «Спектрум Трэвел» в апреле и мае получила из городской казны 1,245 млн руб. Это помогло ей оказать услуги потребителям из Саудовской Аравии на сумму $653,5 тыс.

Производитель лазеров для оборудования и промышленных установок «Лазер экспорт» получил финансовую помощь от Московского экспортного центра (МЭЦ) в размере 2,3 млн руб., что позволило закрыть расходы на аренду и зарплаты. Объемы поставок компании в пандемию сократились в 20 раз, остались разовые клиенты в Великобритании и Южной Америке.