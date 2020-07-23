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Жителей Бельгии обязали носить маски в местах массового скопления людей

Брюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Для жителей Бельгии с 25 июля станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей. Об этом заявила премьер-министр страны Софи Вильмес на пресс-конференции по итогам заседания Национального совета безопасности (НСБ), сообщает газета Het Laatste Nieuws.

«Такие места должны быть определены в каждом регионе местными властями. Кроме того, маски будут обязательны во всех государственных учреждениях», — пояснила глава правительства.

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Кроме того, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее десяти часов вечера. Ранее заведения могли продолжать работу до часа ночи.

Сейчас в Бельгии граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Также власти настоятельно рекомендуют гражданам не контактировать в течение недели более чем с 15 людьми.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю в Бельгии выявлено 1115 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. Всего за время пандемии в королевстве обнаружены более 64 тыс. больных. Более 9 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU
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Теги: Европа, коронавирус, пандемия, Бельгия
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