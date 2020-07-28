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Глава МИД Венесуэлы заявил о разгроме консульства страны в Колумбии

Видео: @jaarreaza / Twitter
Видео: @jaarreaza / Twitter
Видео

В Колумбии вандалы разгромили и разграбили консульство Венесуэлы. Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Он приложил видеозапись, на которой виден беспорядок внутри дипмиссии, стены, исписанные граффити, и выбитые окна.

Министр осудил нападение на консульство. «Колумбийские власти оставили его без защиты, нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Колумбийское государство должно ответить», — заявил глава МИДа.

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе&nbsp;Арреаса

В феврале 2019 года Венесуэла заявила, что разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро указал, что «терпение исчерпано», и власти больше не намерены мириться с нападениями на страну с колумбийской территории. Решение президент принял на фоне попыток оппозиции доставить в государство гуманитарную помощь, грузовики с которой пытались пересечь венесуэльскую границу со стороны Колумбии и Бразилии.

В мае 2020 года власти Венесуэлы сообщили, что силовики предотвратили высадку вооруженного десанта в районе берегов штата Ла-Гуайра. По данным МВД страны, боевики из Колумбии планировали совершить в стране теракты.

Теги: Венесуэла, Колумбия
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