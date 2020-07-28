Глава МИД Венесуэлы заявил о разгроме консульства страны в Колумбии

Видео: @jaarreaza / Twitter

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В Колумбии вандалы разгромили и разграбили консульство Венесуэлы. Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Он приложил видеозапись, на которой виден беспорядок внутри дипмиссии, стены, исписанные граффити, и выбитые окна.

Министр осудил нападение на консульство. «Колумбийские власти оставили его без защиты, нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Колумбийское государство должно ответить», — заявил глава МИДа.