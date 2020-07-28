При взрыва газа в Красноярском крае пострадала женщина
Один человек пострадал в результате взрыва в многоквартирном доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
«По предварительным данным, одна женщина пострадала, на месте работают сотрудники полиции и МЧС, следственно-оперативная группа наша. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.
По данным главка, из жилого дома были эвакуированы около 60 человек. В ГУ МВД уточнили, что взрыв в трехэтажном многоквартирном доме, предположительно, произошел в результате утечки газа.
ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу также сообщает, что в доме взорвался газ.