При взрыва газа в Красноярском крае пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Один человек пострадал в результате взрыва в многоквартирном доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, одна женщина пострадала, на месте работают сотрудники полиции и МЧС, следственно-оперативная группа наша. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.

По данным главка, из жилого дома были эвакуированы около 60 человек. В ГУ МВД уточнили, что взрыв в трехэтажном многоквартирном доме, предположительно, произошел в результате утечки газа.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу также сообщает, что в доме взорвался газ.