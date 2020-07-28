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При взрыва газа в Красноярском крае пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Один человек пострадал в результате взрыва в многоквартирном доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, одна женщина пострадала, на месте работают сотрудники полиции и МЧС, следственно-оперативная группа наша. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.

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По данным главка, из жилого дома были эвакуированы около 60 человек. В ГУ МВД уточнили, что взрыв в трехэтажном многоквартирном доме, предположительно, произошел в результате утечки газа.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу также сообщает, что в доме взорвался газ.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю РБК заявили, что пожара на месте происшествия не было.

В середине июля взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, пострадали три человека. Из дома эвакуировали 124 человека.

Теги: Красноярский край, взрыв газа, ЧП, новости
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