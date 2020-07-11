Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, речь идет о жилом доме, расположенном по адресу: улица Краснодонцев, дом 17. Взрыв произошел в одной из квартир на шестом этаже. В результате начался пожар, его площадь составила 10 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 05:28 (совпадает с московским). Из дома были эвакуированы 124 человека, а также спасены 11 человек.

В результате взрыва повредились межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами. Кроме того, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.