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Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 06:25 по местному времени (совпадает с мск). Взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома на улице Свободы в городе Баксан.

После этого в здании начался пожар, его площадь составила 200 кв. м.

В Петербурге произошел пожар в жилом доме
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Фото: Диана Овчаренко / spb_today / VK

Из дома эвакуировали 15 человек. Пострадали двое взрослых 1960 и 1963 года рождения и двое детей 2013 и 2017 года рождения. Их доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу в Баксане.

В 07:10 мск пожар ликвидировали. К тушению огня привлекались 16 человек и четыре единиц техники.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в магазине. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 40 человек из расположенного рядом жилого дома.

Теги: Кабардино-Балкария, взрыв газа в жилом доме
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