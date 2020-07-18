Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 06:25 по местному времени (совпадает с мск). Взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома на улице Свободы в городе Баксан.

После этого в здании начался пожар, его площадь составила 200 кв. м.

Из дома эвакуировали 15 человек. Пострадали двое взрослых 1960 и 1963 года рождения и двое детей 2013 и 2017 года рождения. Их доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу в Баксане.