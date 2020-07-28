Американец купил Lamborghini на деньги для пострадавших от коронавируса

Житель американского штата Флорида использовал средства из фонда для пострадавших от пандемии коронавируса в личных целях — он набрал займов на $3,9 млн и часть денег потратил на покупку автомобиля Lamborghini. Его обвинили в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Сейчас мужчина арестован. У него изъяли спортивную машину за $318 тыс. и $3,4 млн.

29-летний житель города Майами Дэвид Хайнс обманом запросил через банки льготные кредиты «на выплату зарплат» в рамках федеральной программы. В итоге ему одобрили займы на сумму почти $4 млн.