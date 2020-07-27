Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. О телефонном разговоре двух президентов со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера также сообщает турецкое агентство «Анадолу».

В ходе беседы состоялся «обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы», сообщает Кремль.

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.

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