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Российские ПВО засекли разведчиков НАТО над Черным и Балтийским морями

Р-8А «Посейдон»
Р-8А «Посейдон» (Фото: mod.mil.rus / Facebook)

Российские силы сопроводили самолеты-разведчики стран НАТО над Балтийским и Черным морями. Об этом говорится в Facebook Министерства обороны России.

Дежурные по ПВО засекли над акваторией Черного моря разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» и U-2S ВВС США. Над Балтийским морем обнаружили разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Германии.

Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем
Общество
Фото: Денис Тырин / ТАСС

«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — отмечается в сообщении. Граница России не была нарушена.

Ранее российские ВКС перехватили норвежский «Орион» над Баренцевым морем. Иностранный разведчик также не нарушил границы России, его сопроводили самолеты истребительной авиации объединения ВКС и ПВО Северного флота.

Теги: Минобороны, Балтийское море, Черное море, НАТО
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