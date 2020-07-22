Российские ПВО засекли разведчиков НАТО над Черным и Балтийским морями

Р-8А «Посейдон» (Фото: mod.mil.rus / Facebook)

Российские силы сопроводили самолеты-разведчики стран НАТО над Балтийским и Черным морями. Об этом говорится в Facebook Министерства обороны России.

Дежурные по ПВО засекли над акваторией Черного моря разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» и U-2S ВВС США. Над Балтийским морем обнаружили разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Германии.

«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — отмечается в сообщении. Граница России не была нарушена.

Ранее российские ВКС перехватили норвежский «Орион» над Баренцевым морем. Иностранный разведчик также не нарушил границы России, его сопроводили самолеты истребительной авиации объединения ВКС и ПВО Северного флота.