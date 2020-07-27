Двух человек госпитализировали в Москве после удара молнии

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Во время грозы в Москве два человека пострадали от удара молнии, сообщил РБК источник в экстренных службах. По его словам, это случилось в районе Солнцево.

«Во время грозы двое мужчин купались в Мещерском пруду. В водоем ударила молния, мужчины получили электротравмы», — рассказал собеседник РБК.

По словам источника, пострадавших доставили на спасательную станцию, где провели реанимационные действия. Оба мужчины живы, их передали медикам.

О том, что два человека пострадали в Солнцево из-за удара молнии, также со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, молния ударила в двух мужчин, когда они находились на берегу Мещерского пруда.