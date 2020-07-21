В Челябинской области пастух погиб от удара молнии

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Житель города Златоуста Челябинской области, по предварительным данным, получил смертельную травму при попадании молнии, когда пас скот. Об этом РБК сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

Тело 26-летнего местного жителя было обнаружено в понедельник, 20 июля. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено.

Проводится доследственная проверка. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — заявили в ведомстве.

В начале июля в Уйском районе Челябинской области от удара молнии погиб другой пастух, сообщал Znak.com со ссылкой на и.о. руководителя следственного отдела по городу Чебаркуль СКР региона Константина Ващенкова. По его словам, 5 июля 31-летний мужчин пас скот в районе села Воронино и попал в грозу. «Одежда у него была оплавлена. Вскрытие показало, что он погиб от поражения током», — рассказал представитель СК.

В конце июня два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.