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Общество ,  
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Грузовой самолет экстренно сел в аэропорту Токио из-за попавшей молнии

Грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Речь идет о самолете Boeing 747, следовавшем из Нариты в направлении американского города Анкоридж (штат Аляска).

Примерно спустя 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в самолет ударила молния. В итоге пилоты приняли решение вернуться в пункт отправления.

Никто из пяти членов экипажа не пострадал. В настоящее время механики обследуют самолет на предмет повреждений.

В начале июля в аэропорту Симферополя экстренно сел самолет из Екатеринбурга авиакомпании «Россия» из-за срабатывания датчика, не влияющего на безопасность полета.

Теги: Япония, Токио, аэропорт, молния, экстренная посадка
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