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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press
Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на игристое вино (шампанское). Об этом сказано в проекте ведомства на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило повысить минимальную розничную цену на игристое вино до 169 руб. за 0,75 л. На данный момент розничная цена составляет 164 руб. за бутылку объемом 0,75 л.

Кроме того, было предложено повысить минимальную закупочную цену шампанского у производителя с 115 до 118 руб. за 0,75 л продукции, а оптовую — с 133 до 137 руб.

Дата вступления предлагаемых изменений в силу — 1 января 2021 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что такие цены сформированы с помощью индексации действующих на сегодняшний день минимальных цен с прогнозируемым уровнем инфляции в размере 3% на ‎2020 год. В документе уточняется, что прогноз социально-экономического развития до 2024 года, на который опирается решение Минфина повысить цены на алкоголь, сделало Минэкономразвития.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. Так, минимальную розничную цену водки предлагается повысить с 230 до 238 руб. за 0,5 л. В проекте приказа сказано, что минимальная отпускная цена на этот напиток у производителей составит 200 руб. за 0,5 л, а оптовая — 206 руб.

Минимальную розничную цену коньяка собираются повысить с 433 до 446 руб. за 0,5 л и бренди — с 315 до 324 руб.

Теги: алкоголь, Минфин, цены
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