Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на игристое вино (шампанское). Об этом сказано в проекте ведомства на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило повысить минимальную розничную цену на игристое вино до 169 руб. за 0,75 л. На данный момент розничная цена составляет 164 руб. за бутылку объемом 0,75 л.

Кроме того, было предложено повысить минимальную закупочную цену шампанского у производителя с 115 до 118 руб. за 0,75 л продукции, а оптовую — с 133 до 137 руб.

Дата вступления предлагаемых изменений в силу — 1 января 2021 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что такие цены сформированы с помощью индексации действующих на сегодняшний день минимальных цен с прогнозируемым уровнем инфляции в размере 3% на ‎2020 год. В документе уточняется, что прогноз социально-экономического развития до 2024 года, на который опирается решение Минфина повысить цены на алкоголь, сделало Минэкономразвития.