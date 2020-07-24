В Общественной палате предложили новый сбор с продаж табака и алкоголя

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В России нужно ввести новый дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения, считает член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо с таким предложением он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.

По его словам, нужно взимать 30% от прибыли с алкоголя и табака после уплаты всех налогов. Хамзаев подчеркнул, что заведения общепита и розничной торговли с продаж этой продукции получают крупные доходы, когда негативные последствия их потребления должно решать государство.

Он добавил, что, по оценке «Трезвой России», потери экономики, которые возникают из-за того, что люди злоупотребляют табаком и алкоголем, составляют до 5% ВВП.

При этом, считает Хамзаев, закладывать сбор в стоимость товаров нельзя. «Цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%», — заявил он.

РБК направил запрос в Минфин.