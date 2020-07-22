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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную розничную цену водки предлагается повысить с 230 до 238 руб. за 0,5 л. В соответствии с проектом минимальная отпускная цена на этот напиток у производителей составит 200 руб. за 0,5 л, оптовая — 206 руб.

Также Минфин предложил увеличить минимальные розничные цены коньяка с 433 до 446 руб. за 0,5 л и бренди с 315 до 324 руб.

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Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что предложенная индексация связана с повышением акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9%. Он повысился с 544 до 566 руб. за литр безводного этилового спирта. Также на индексацию повлияла инфляция, в расчете учтен прогнозный уровень на 2020 год в размере 3%.

В 2020 году Минфин также поднял минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. Например, минимальная цена за бутылку водки крепостью 40 градусов и объемом 0,5 л выросла с 215 до 230 руб., то есть на 7%, а закупочная — с 181 до 193 руб.

Теги: Минфин России, алкоголь, минимальная цена
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