Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную розничную цену водки предлагается повысить с 230 до 238 руб. за 0,5 л. В соответствии с проектом минимальная отпускная цена на этот напиток у производителей составит 200 руб. за 0,5 л, оптовая — 206 руб.

Также Минфин предложил увеличить минимальные розничные цены коньяка с 433 до 446 руб. за 0,5 л и бренди с 315 до 324 руб.

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что предложенная индексация связана с повышением акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9%. Он повысился с 544 до 566 руб. за литр безводного этилового спирта. Также на индексацию повлияла инфляция, в расчете учтен прогнозный уровень на 2020 год в размере 3%.