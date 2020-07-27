На Третьем транспортном кольце в Москве образовалась пробка длиной 5 км

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В Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) образовалась пробка почти на 5 км из-за подтопления, вызванного обильными осадками. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.

«На внешней стороне ТТК сейчас не очень — затор на ~4,7 км. Подтоплена проезжая часть в районе дома 69 на улице Сущевский Вал», — говорится в сообщении. В ЦОДДе рекомендовали водителям искать объездные пути.

По данным центра, из-за дождя движение также затруднено под Останкинским путепроводом и на съезде с ТТК на Бутырскую улицу в сторону области, на Красностуденческом проезде Дмитровского шоссе, на пересечении Большой Академической и Северо-Восточной хорды.