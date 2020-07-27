Синоптик предупредил москвичей о грозе

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В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность. Максимальная температура в столице — плюс 24–26 градусов, по области — плюс 22–27 градусов», — добавил он.

По словам синоптика, порывы ветра не будут превышать 8 м/c, а атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, однако позже немного понизится.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее допустил, что это лето может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в Москве. Он отметил, что в июле в столице норма осадков уже выпала 23 июля, а в июне выпало более двух норм.

