Общество , 27 июл, 09:29
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Синоптик предупредил москвичей о грозе
В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность. Максимальная температура в столице — плюс 24–26 градусов, по области — плюс 22–27 градусов», — добавил он.
По словам синоптика, порывы ветра не будут превышать 8 м/c, а атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, однако позже немного понизится.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее допустил, что это лето может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в Москве. Он отметил, что в июле в столице норма осадков уже выпала 23 июля, а в июне выпало более двух норм.