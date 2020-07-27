Шнуров заявил об отсутствии намерения баллотироваться в Госдуму

Сергей Шнуров (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров не собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он сообщил журналистам в Хабаровске, передает ТАСС.

«На выборы я не иду. Пока думаю так», — заявил музыкант.

Ранее глава Партии роста Борис Титов сообщил, что Шнуров планирует баллотироваться на выборах в Госдуму в 2021 году. После этого музыкант дал комментарий телеканалу RTVI, генеральным продюсером которого он является. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал Шнуров.

Фронтмент группы «Ленинград», сопредседатель Партии роста и генпродюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров 27 июля отправился в Хабаровск, чтобы встретиться с протестующими, побеседовать с врио губернатора края Сергеем Дегтяревым и подготовить документальный фильм о последних событиях в регионе. Музыкант опубликовал новое стихотворение собственного авторства в своем аккаунте в Instagram. Оно посвящено продолжающимся в Хабаровске акциям в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.