В Приамурье разработан законопроект о предоставлении земель старообрядцам

В Амурской области разработан законопроект о предоставлении переселенцам-старообрядцам земельных участков площадью до 20 га для ведения крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Для личного подсобного хозяйства — до 2,5 га. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Приамурья Александра Козлова.

Проект закона позволяет предоставлять такие участки на территории Новгородского сельсовета Свободненского района. Определены границы поселения старообрядцев, которое войдет в состав села Бардагон Новгородского сельсовета. Площадь этого поселения составит более 36 га, отметил Козлов.

По словам губернатора, рабочая группа составила список населенных пунктов и земельных участков, которые могут быть предоставлены новым переселенцам. Всего в регионе их более 117 тыс. га.

В сообщении регионального правительства говорится, что в 2016 году из Приморского края и стран Южной Америки в Амурскую область переехали четыре семьи старообрядцев, в общей сложности 22 человека. Они поселились неподалеку от села Бардагон. Переселенцы рассказали главе региона, что имеют в собственности земли площадью 1592 га, а одна из семей получила 5 га по программе «Дальневосточный гектар». По словам старейшины поселения, основной источник дохода для них — продажа продуктов собственного производства. Власти региона планируют предоставить переселенцам еще более 150 га земель.

В июне в России по инициативе министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки была создана служба, которая будет помогать старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток. В рамках программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей, в Приморье и Амурскую область за последние семь лет переселились более 150 старообрядцев из стран Южной Америки.

Закон о «дальневосточном гектаре» действует в России с 2016 года, а с 1 февраля подать заявку на получение земли могут жители не только Дальневосточного федерального округа, но и других регионов страны. Участок выдается в безвозмездное пользование на пять лет, после чего его необходимо арендовать на 49 лет. После десяти лет пользования землю можно будет оформить в собственность.