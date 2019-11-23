Митрополит Корнилий доложил Путину о возвращении старообрядцев в Россию

На территорию российского Дальнего Востока из стран Латинской Америки за последние «два-три года» переселились 130 старообрядческих семей, у них родились 30 детей, сказал митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий на встрече с президентом Владимиром Путиным. Часть стенограммы опубликована на сайте Кремля.

Митрополит Корнилий полагает, что этот процесс продолжится. По его словам, в 2020 году в Россию могут вернуться еще 50 семей.

На уточняющий вопрос президента Корнилий ответил, что переселенцы «справляются с Божьей помощью».

В мае 2017 года президент посетил духовный центр старообрядцев в Москве, а в следующем месяце в России создали специальную службу для помощи возвращающимся в Россию старообрядцам.