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Митрополит Корнилий доложил Путину о возвращении старообрядцев в Россию

На территорию российского Дальнего Востока из стран Латинской Америки за последние «два-три года» переселились 130 старообрядческих семей, у них родились 30 детей, сказал митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий на встрече с президентом Владимиром Путиным. Часть стенограммы опубликована на сайте Кремля.

Митрополит Корнилий полагает, что этот процесс продолжится. По его словам, в 2020 году в Россию могут вернуться еще 50 семей.

На уточняющий вопрос президента Корнилий ответил, что переселенцы «справляются с Божьей помощью».

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В мае 2017 года президент посетил духовный центр старообрядцев в Москве, а в следующем месяце в России создали специальную службу для помощи возвращающимся в Россию старообрядцам.

Корнилий во время новой встречи с Путиным назвал тот визит историческим. «Это поистине было историческое событие, которое имело укрепляющее продолжение для нас, старообрядцев», — приводит его слова сайт Кремля.

Теги: Владимир Путин, старообрядцы
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