Активисты на Мартинике снесли памятник первой жене Наполеона
Группа антиколониальных активистов Мартиники (заморский регион Франции) снесла расположенные на острове памятники первой жене Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне и основателю французской колонии на этой территории Пьеру Белену д`Эснамбюку, сообщило издание Le Monde.
«Это разрушение является насильственным актом со стороны меньшинства», — прокомментировал ситуацию префект Станислас Казель.
Ранее, как пишет издание, активисты опубликовали в социальных сетях видео, в котором заявили, что намерены снести памятник Жозефине Богарне, если власти не сделают этого сами до 26 июля.