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Политика ,  
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Активисты на Мартинике снесли памятник первой жене Наполеона

Видео: Conflits_FR / Twitter
Видео: Conflits_FR / Twitter
Видео

Группа антиколониальных активистов Мартиники (заморский регион Франции) снесла расположенные на острове памятники первой жене Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне и основателю французской колонии на этой территории Пьеру Белену д`Эснамбюку, сообщило издание Le Monde.

«Это разрушение является насильственным актом со стороны меньшинства», — прокомментировал ситуацию префект Станислас Казель.

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Ранее, как пишет издание, активисты опубликовали в социальных сетях видео, в котором заявили, что намерены снести памятник Жозефине Богарне, если власти не сделают этого сами до 26 июля.

Осквернение памятников колониалистам началось по всему миру после смерти в США чернокожего американца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Это спровоцировало волну протестов по всему миру против расизма и полицейского беспредела. В июле на митинг в Париже вышли от 15 тыс. до 20 тыс. человек.

Несколько недель назад во Французской Гвиане в Кайенне активисты снесли памятник известному политику и публицисту Виктору Шельшеру, который боролся за отмену рабства.

Теги: Франция, массовые протесты, сша, расизм
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