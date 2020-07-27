Активисты на Мартинике снесли памятник первой жене Наполеона

Осквернение памятников колониалистам началось по всему миру после смерти в США чернокожего американца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Это спровоцировало волну протестов по всему миру против расизма и полицейского беспредела. В июле на митинг в Париже вышли от 15 тыс. до 20 тыс. человек.

Несколько недель назад во Французской Гвиане в Кайенне активисты снесли памятник известному политику и публицисту Виктору Шельшеру, который боролся за отмену рабства.