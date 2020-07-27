Модный дом Longchamp закроет подразделения в России из-за коронавируса

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Французский модный дом Longchamp, специализирующийся на производстве аксессуаров и багажа, закроет свои подразделения в России из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении компании.

«К сожалению, последствия этого эпидемиологического кризиса оказались настолько разрушительными, что мы были вынуждены принять ряд непростых решений, чтобы обеспечить устойчивые позиции нашего бренда в долгосрочной перспективе», — отмечается в заявлении.

Российские бутики Longchamp будут закрыты в ближайшее время.

Модный дом Longchamp открыл дочернюю компанию в России в 2014 году. Первый специализированный бутик заработал в Москве, затем подразделения Longchamp появились в Санкт-Петербурге и других российских городах.