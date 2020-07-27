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Антикризисные меры ,  
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Модный дом Longchamp закроет подразделения в России из-за коронавируса

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Французский модный дом Longchamp, специализирующийся на производстве аксессуаров и багажа, закроет свои подразделения в России из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении компании.

«К сожалению, последствия этого эпидемиологического кризиса оказались настолько разрушительными, что мы были вынуждены принять ряд непростых решений, чтобы обеспечить устойчивые позиции нашего бренда в долгосрочной перспективе», — отмечается в заявлении.

Российские бутики Longchamp будут закрыты в ближайшее время.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Модный дом Longchamp открыл дочернюю компанию в России в 2014 году. Первый специализированный бутик заработал в Москве, затем подразделения Longchamp появились в Санкт-Петербурге и других российских городах.

Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) предупредил, что четверть всех торговых центров в стране может закрыться, если правительство не разрешит отсрочить уплату налогов за 2020 год. В РСТЦ сообщили, что из-за карантинных мер число посетителей торговых центров резко сократилось, это привело к падению доходов, а экономическое состояние ТЦ ухудшается с каждым днем.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, модный дом
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