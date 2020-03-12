Путин заявил об ответственности губернаторов за снятие надбавок учителям

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Власти регионов не должны снимать надбавки учителям за классное руководство после введения дополнительных социальных выплат в размере 5 тыс. руб., которые президент Владимир Путин анонсировал в январе. Об этом глава государства напомнил на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета», — сказал Путин.

Кравцов в ответ пообещал, что министерство будет регулярно контролировать процесс начисления выплат, чтобы не допустить снятия региональных надбавок. Он также сообщил, что все документы для исполнения поручения президента готовы, и дополнительные выплаты будут начисляться с 1 сентября.

Путин предложил ввести социальную доплату классным руководителям в размере 5 тыс. руб. 15 января, во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Президент также поручил утвердить порядок выплат до 1 июня, а начать выплачивать вознаграждения — с 1 сентября.