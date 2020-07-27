Общество , 27 июл, 14:20
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В оросительном канале под Волгоградом нашли машину с восемью погибшими
В Волгоградской области в оросительном канале вблизи СНТ «Степное-2» Верхнепогроменского сельского поселения обнаружили автомобиль с восемью погибшими. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Reno Logan не справился с управлением и съехал в водоем. В салоне машины находились шесть женщин и двое мужчин.
Ранее на сайте областного ГУ МВД сообщалось об обнаружении пяти погибших.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются.