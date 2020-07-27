Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
В оросительном канале под Волгоградом нашли машину с восемью погибшими Общество, 14:20 Оператор не увидел проблем у «Северного потока-2» из-за нереста трески Общество, 14:15 Коммерческий директор футбольного «Спартака» покинул клуб Спорт, 14:10 О готовившем теракт в Москве мужчине сообщил его брат Общество, 14:09 Родченков заявил о необходимости отстранить Россию от Олимпиады в Токио Спорт, 14:05 Почему больше половины женщин в России хотят открыть свое дело Пресс-релиз, 14:04 Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте Инвестиции, 14:02 Фастфуд в супермаркете и бесплатная вода: главное в продуктовом ретейле Pro, 14:01 РБК Pro: как уволенному топ-менеджеру найти себе новое занятие Pro, 14:00 Как полный привод появился на легковых автомобилях РБК и Audi, 13:59 Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Сбербанка Финансы, 13:55 «Биткоин есть смысл покупать именно сейчас». 3 цели для BTC на 2020 год Крипто, 13:53 Смерти олимпийских чемпионов и неудача Емельяненко. Итоги недели в спорте Спорт, 13:53 Место Дегтярева в Думе займет депутат из Саратова Политика, 13:45
Общество ,  
0 

В оросительном канале под Волгоградом нашли машину с восемью погибшими

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Волгоградской области в оросительном канале вблизи СНТ «Степное-2» Верхнепогроменского сельского поселения обнаружили автомобиль с восемью погибшими. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Reno Logan не справился с управлением и съехал в водоем. В салоне машины находились шесть женщин и двое мужчин.

Ранее на сайте областного ГУ МВД сообщалось об обнаружении пяти погибших.

Два человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП в Ингушетии
Общество
Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются.

Накануне в Кызылском районе Республики Тыва перевернулся легковой автомобиль. В результате происшествия пострадали десять человек, из них семь детей, один ребенок скончался.

Теги: новости, ДТП, Волгоградская область
Материалы по теме
Два человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП в Ингушетии
Общество
В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
Общество
Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter