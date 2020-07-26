Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля Общество, 18:33 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:24 В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП Общество, 18:10 СМИ анонсировали переход тренера «Чертаново» в «Крылья Советов» Спорт, 18:07 Неизвестные «заминировали» аэропорты в Москве и Петербурге Общество, 18:05 Главным тренером «Урала» останется наставник дубля Матвеев Спорт, 17:55 Тиньков назвал задачи своего будущего фонда помощи в борьбе с лейкемией Общество, 17:54 Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов Спорт, 17:47 Станет ли IT серебряной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 17:28 Основателя Alibaba вызвали в индийский суд из-за иска о публикации фейков Общество, 17:21 Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ВМФ Политика, 17:15 Школьная линейка в условиях пандемии: дайджест трендов общества № 9 Социальная экономика, 17:00  Тиньков показал видео пересадки костного мозга Общество, 16:59 Плющенко показал видео с тренировки фигуристок Титовой и Жилиной Спорт, 16:51
Общество ,  
0 

В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«Пострадали 10 человек, в том числе 7 детей, один ребенок скончался», — отмечается в сообщении.

Всего травмы получили десять человек, помимо детей в машине находились трое взрослых. Для ликвидации последствий аварии привлекли 22 спасателя и 9 единиц техники.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на республиканское МВД, перевернулся минивэн марки «Тойота», авария произошла на автодороге Кызыл — Эрзин, предположительно, машина опрокинулась из-за превышения скорости. За рулем была женщина 1984 года рождения.

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В МВД уточнили, что погибшему ребенку было пять лет, дети в автомобиле перевозились без детских кресел. Полиция считает, что в машине могли ехать родственники, возвращающиеся после отдыха на озере Чагытай.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что в минивэне находились граждане Киргизии.

Читайте на РБК Pro
Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов Как удаленка в Китае привела к тотальной слежке за сотрудниками Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла

Накануне в деревне Кленовское Новой Москвы водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и вылетел в кювет. Человек, бывший за рулем, и его пассажир погибли.

Теги: Тува, ДТП, авария, МЧС
Материалы по теме
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Общество
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Общество
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Наро-Фоминском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter