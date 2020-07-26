В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

Фото: МВД РФ

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«Пострадали 10 человек, в том числе 7 детей, один ребенок скончался», — отмечается в сообщении.

Всего травмы получили десять человек, помимо детей в машине находились трое взрослых. Для ликвидации последствий аварии привлекли 22 спасателя и 9 единиц техники.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на республиканское МВД, перевернулся минивэн марки «Тойота», авария произошла на автодороге Кызыл — Эрзин, предположительно, машина опрокинулась из-за превышения скорости. За рулем была женщина 1984 года рождения.