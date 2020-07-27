О готовившем теракт в Москве мужчине сообщил его брат

О готовившем в Москве теракт мужчине, которого ликвидировали оперативники ФСБ в Химках, в правоохранительные органы сообщил его брат. Об этом он заявляет на видеозаписи, распространенной центром общественных связей ФСБ.

«Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил МВД России», — говорит мужчина на записи.

Ранее 27 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве. Уроженец одной из стран Центральной Азии проживал в столице в арендованной квартире, был связан с сирийскими террористами и готовил массовый расстрел людей, заявили в ФСБ.

При задержании в заброшенном гаражном кооперативе в Химках террорист начал стрельбу из автоматического оружия по участвовавшим в операции силовикам. В результате мужчина был убит ответным огнем.