Роспотребнадзор подготовил правила работы аквапарков во время эпидемии

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Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для аквапарков о правилах работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Перед возобновлением работы аквапаркам следует провести генеральную уборку с дезинфекцией, в том числе, вентиляционных систем. Посетителей на объектах не должно быть более половины от общей вместимости.

В местах общего пользования в аквапарках — у стоек регистрации, в вестибюлях, раздевалках — нужно обеспечить дистанцирование людей с помощью сигнальной разметки.

При этом все контактные поверхности следует дезинфицировать каждые два часа и внутри помещений, и на улице. При входе в аквапарк и в местах общего пользования должны быть установлены санитайзеры.