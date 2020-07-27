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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор подготовил правила работы аквапарков во время эпидемии

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для аквапарков о правилах работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Перед возобновлением работы аквапаркам следует провести генеральную уборку с дезинфекцией, в том числе, вентиляционных систем. Посетителей на объектах не должно быть более половины от общей вместимости.

В местах общего пользования в аквапарках —  у стоек регистрации, в вестибюлях, раздевалках — нужно обеспечить дистанцирование людей с помощью сигнальной разметки.

При этом все контактные поверхности следует дезинфицировать каждые два часа и внутри помещений, и на улице. При входе в аквапарк и в местах общего пользования должны быть установлены санитайзеры.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Персонал заведений рекомендуется проверять перед началом каждой смены — им нужно измерять температуру. Все сотрудники должны быть обеспечены запасом одноразовых и многоразовых масок, перчатками, дезинфицирующими салфетками, антисептиками. Использованные средства защиты должны собираться в герметичные пакеты.

Российские аквапарки могут возобновить работу на основании решения глав регионов и предписаний главных государственных санитарных врачей. С 27 июля аквапарки открываются, в частности, в Санкт-Петербурге.

Теги: Роспотребнадзор, аквапарк, коронавирус
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