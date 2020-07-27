Роспотребнадзор подготовил правила работы аквапарков во время эпидемии
Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для аквапарков о правилах работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
Перед возобновлением работы аквапаркам следует провести генеральную уборку с дезинфекцией, в том числе, вентиляционных систем. Посетителей на объектах не должно быть более половины от общей вместимости.
В местах общего пользования в аквапарках — у стоек регистрации, в вестибюлях, раздевалках — нужно обеспечить дистанцирование людей с помощью сигнальной разметки.
При этом все контактные поверхности следует дезинфицировать каждые два часа и внутри помещений, и на улице. При входе в аквапарк и в местах общего пользования должны быть установлены санитайзеры.