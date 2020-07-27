Правительство упростило переквалификацию отдельных категорий граждан

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Подписано постановление, облегчающее переквалификацию некоторых категорий граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Новые правила, в частности, коснутся женщин с детьми до трех лет, пенсионеров и людей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

По словам Мишустина, службы занятости не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организациям, занимающимся переобучением граждан. Средства выделялись из региональных бюджетов, что затягивало процедуру переквалификации граждан.

«Мы устраняем этот правовой пробел. Теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям», — заявил Мишустин. Он отметил, что службы занятости смогут заключать договора напрямую с теми образовательными организациями, которые реализуют программы обучения и переквалификации в рамках нацпроекта «Демография».