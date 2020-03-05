Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

По мнению министра финансов, появление новых технологий должно привести к резкому сокращению числа охранников и бухгалтеров. Пятерых охранников, по его мнению, вполне можно заменить одним

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Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий. В качестве примера он привел бухгалтеров и охранников, сообщает агентство ТАСС.

«Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего?» — задался вопросом министр.

По словам Силуанова, при наличии целых систем безопасности и камер наблюдения пятерых охранников можно заменить одним.

То же самое, по мнению министра, произойдет и с бухгалтерами. «Скоро эта профессия будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться», — предсказал Силуанов.

Он указал, что новые технологии создают новые возможности. «С другой стороны, растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», — сказал Силуанов.

В октябре прошлого года Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарной сессии форума «Открытые инновации» заявил, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации» в связи с роботизацией труда. По его мнению, низкоквалифицированный труд в конечном счете отойдет машинам. «Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами», — призвал Медведев.



В исследовании консалтинговой группы McKinsey от января 2017 года говорилось, что из-за развития робототехники больше всего пострадают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно автоматизировать 75% функций, которые выполняют люди. Также могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: почти две трети работ там можно успешно роботизировать.