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Роскачество признало овсяное печенье безопасным

Фото: Matthew Mead / AP
Фото: Matthew Mead / AP

Роскачество проверило овсяное печенье российского производства, признав продукцию безопасной. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего специалисты исследовали печенье 18 торговых марок по 457 показателям, включая безопасность, качество и маркировку.

«Вся исследованная продукция безопасна. В продукции не выявлены пестициды. Эксперты не обнаружили несоответствий и по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

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Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Результаты исследования также показали наличие овсяной муки в составах печенья всех изученных образцов. К тому же специалисты не увидели превышение по трансжирам.

Массовая доля сахара в овсяном печенье также соответствует требованиям ГОСТа.

В первую пятерку производителей овсяного печения в рейтинге Роскачества вошли «Яшкино», Globus, «Хлебный спас», «Полет ГОСТ» и «Сладкая слобода».

Теги: Роскачество, исследование, печенье
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