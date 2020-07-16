Роскачество признало овсяное печенье безопасным
Роскачество проверило овсяное печенье российского производства, признав продукцию безопасной. Об этом сообщается на сайте организации.
Всего специалисты исследовали печенье 18 торговых марок по 457 показателям, включая безопасность, качество и маркировку.
«Вся исследованная продукция безопасна. В продукции не выявлены пестициды. Эксперты не обнаружили несоответствий и по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.
Результаты исследования также показали наличие овсяной муки в составах печенья всех изученных образцов. К тому же специалисты не увидели превышение по трансжирам.