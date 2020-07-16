Роскачество признало овсяное печенье безопасным

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Роскачество проверило овсяное печенье российского производства, признав продукцию безопасной. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего специалисты исследовали печенье 18 торговых марок по 457 показателям, включая безопасность, качество и маркировку.

«Вся исследованная продукция безопасна. В продукции не выявлены пестициды. Эксперты не обнаружили несоответствий и по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

Результаты исследования также показали наличие овсяной муки в составах печенья всех изученных образцов. К тому же специалисты не увидели превышение по трансжирам.